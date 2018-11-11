В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса
На традиционное кормление голубей на главной площади Бреста лис пришел с шарами для детей
В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса. Фото: b-g.by.
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По выходным в Бресте на площади Ленина проводится традиционное уже кормление голубей в знак протеста против строительства недалеко от города аккумуляторного завода.
11 ноября собралось порядка 130 человек, инцидентов замечено не было. Однако сразу после мероприятия сотрудники ОМОН задержали мужчину в костюме лиса, который на площади раздавал детям воздушные шары и прогуливался среди собравшихся, сообщает b-g.by.
Предположительно, лис вместе с сотрудниками ОМОН направился в сторону одного из городских РОВД.