2018-11-11T16:53:31+03:00
Общество

В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса

На традиционное кормление голубей на главной площади Бреста лис пришел с шарами для детей
Сергей ДЕМИДОВ
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В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса. Фото: b-g.by.В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса. Фото: b-g.by.
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По выходным в Бресте на площади Ленина проводится традиционное уже кормление голубей в знак протеста против строительства недалеко от города аккумуляторного завода.

11 ноября собралось порядка 130 человек, инцидентов замечено не было. Однако сразу после мероприятия сотрудники ОМОН задержали мужчину в костюме лиса, который на площади раздавал детям воздушные шары и прогуливался среди собравшихся, сообщает b-g.by.

Предположительно, лис вместе с сотрудниками ОМОН направился в сторону одного из городских РОВД.

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