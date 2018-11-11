В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-11T16:53:31+03:00

На традиционное кормление голубей на главной площади Бреста лис пришел с шарами для детей

Изменить размер текста: A A

По выходным в Бресте на площади Ленина проводится традиционное уже кормление голубей в знак протеста против строительства недалеко от города аккумуляторного завода.

11 ноября собралось порядка 130 человек, инцидентов замечено не было. Однако сразу после мероприятия сотрудники ОМОН задержали мужчину в костюме лиса, который на площади раздавал детям воздушные шары и прогуливался среди собравшихся, сообщает b-g.by.

Предположительно, лис вместе с сотрудниками ОМОН направился в сторону одного из городских РОВД.