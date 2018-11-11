2018-11-11T18:04:05+03:00
Общество

Белорус пытался вывезти из Украины старинные книги

Гражданин Беларуси привлечен к ответственности
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Белорус пытался вывезти из Украины старинные книги. Фото: dpsu.gov.ua.Белорус пытался вывезти из Украины старинные книги. Фото: dpsu.gov.ua.
Изменить размер текста:

Белорус подъехал к украинско-белорусской границе на «Ауди».

Во время проверки багажника авто среди прочих вещей украинские пограничники обнаружили две старинные книги - «Библию» и «Псалом» конца XIX века. Гражданин привлечен к ответственности, сообщает dpsu.gov.ua.

Книги направили в компетентные органы Украины, являются ли они культурной и исторической ценностью - выяснит экспертиза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса
Назначен новый главный тренер ХК«Динамо-Минск»
11 ноября – 100 лет со дня окончания Первой мировой войны
Израилевич после освобождения из КГБ отказался говорить
44-летнему минчанину, который похитил 24 туи на проспекте Победителей, грозит тюрьма
Как перевезти холодильник, если в наличии седан и двое мужчин?
Минздрав Беларуси рассказал, сколько в этом году купили аппаратов МРТ и КТ
Игру Беларусь-Латвия посетили 7032 зрителя
Две тысячи флаконов гормона роста: таможенники нашли тайник в авто
Топливо дорожает с 11 ноября
Румас поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района
ЧП в Заславле: мужчина попал под поезд
Пожар в общежитии в Сенно: двухлетний малыш получил ожоги 1-2 степени
Житель Белоозерска напечатал на принтере водительские права
Погода в субботу: туман, днем от +2 до +11
Фотофакт. Сельчанин перевернул на дороге трактор со всей своей семьей
СК опубликовал видео, как в Минске вор «поменялся» обувью с пациентом больницы