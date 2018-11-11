Белорус пытался вывезти из Украины старинные книги
Гражданин Беларуси привлечен к ответственности
Белорус пытался вывезти из Украины старинные книги. Фото: dpsu.gov.ua.
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Белорус подъехал к украинско-белорусской границе на «Ауди».
Во время проверки багажника авто среди прочих вещей украинские пограничники обнаружили две старинные книги - «Библию» и «Псалом» конца XIX века. Гражданин привлечен к ответственности, сообщает dpsu.gov.ua.
Книги направили в компетентные органы Украины, являются ли они культурной и исторической ценностью - выяснит экспертиза.