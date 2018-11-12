2018-11-12T10:35:33+03:00
Общество

Макс Корж замахнулся на минский стадион «Динамо»

Он анонсировал там свой концерт в августе следующего года
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Макс Корж замахнулся на минский стадион «Динамо».Макс Корж замахнулся на минский стадион «Динамо».Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Белорусский певец Макс Корж анонсировал 24 августа следующего года свой сольный концерт в Минске на стадионе «Динамо». Он может стать самым посещаемым у нас концертом белорусского исполнителя.

Белорусский певец Макс Корж собирает в Беларуси и за пределами полные залы. В Минске он уже дважды собирал полную «Минск-Арену» - это самая крупная площадка страны. Но тогда еще не было реконструированного стадиона «Динамо», который открыли этим летом. Его трибуны вмещают 22 тысячи зрителей, а на самом поле можно устроить огромный танцпол - как это сделали в 2009 году, когда на «Динамо» выступили Prodigy. Рекорд посещаемости тут установили в 1989 году Юрий Шатунов и Алла Пугачева. Каждый их концерт посещало примерно 50 тысяч человек. Для сравнения: Prodigy в 2009 году смогли собрать только 10 - 15 тысяч.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минск прилетит президент Азербайджана
В Кобринском районе мужчину дважды переехала машина
В Бресте задержали россиянина, который вез из Польши в багажнике 47 кг гашиша и 250 г кокаина
«Ребенок тонул и был без сознания». В СК рассказали подробности инцидента в бассейне Мстиславля
Машина влетела под балкон жилого дома в Лиде, водителя вырезали спасатели
В Беларуси почту хотят доставлять беспилотниками
На этой неделе в Беларуси начнется зима: мокрый снег и первые заморозки
Белорус пытался вывезти из Украины старинные книги
В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса
Назначен новый главный тренер ХК «Динамо-Минск»
11 ноября - 100 лет со дня окончания Первой мировой войны
Израилевич после освобождения из КГБ отказался говорить
44-летнему минчанину, который похитил 24 туи с проспекта Победителей, грозит тюрьма
Как перевезти холодильник, если в наличии седан и двое мужчин?
Минздрав Беларуси рассказал, сколько в этом году купили аппаратов МРТ и КТ
Игру Беларусь-Латвия посетили 7032 зрителя
Две тысячи флаконов гормона роста: таможенники нашли тайник в авто
Топливо дорожает с 11 ноября
Румас поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района
ЧП в Заславле: мужчина попал под поезд
Пожар в общежитии в Сенно: двухлетний малыш получил ожоги І - ІІ степени
Житель Белоозерска напечатал на принтере водительские права
Погода в субботу: туман, днем от +2 до +11
Фотофакт. Сельчанин перевернул на дороге трактор со всей своей семьей
СК опубликовал видео, как в Минске вор «поменялся» обувью с пациентом больницы