Макс Корж замахнулся на минский стадион «Динамо»

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-12T10:35:33+03:00

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Белорусский певец Макс Корж анонсировал 24 августа следующего года свой сольный концерт в Минске на стадионе «Динамо». Он может стать самым посещаемым у нас концертом белорусского исполнителя.

Белорусский певец Макс Корж собирает в Беларуси и за пределами полные залы. В Минске он уже дважды собирал полную «Минск-Арену» - это самая крупная площадка страны. Но тогда еще не было реконструированного стадиона «Динамо», который открыли этим летом. Его трибуны вмещают 22 тысячи зрителей, а на самом поле можно устроить огромный танцпол - как это сделали в 2009 году, когда на «Динамо» выступили Prodigy. Рекорд посещаемости тут установили в 1989 году Юрий Шатунов и Алла Пугачева. Каждый их концерт посещало примерно 50 тысяч человек. Для сравнения: Prodigy в 2009 году смогли собрать только 10 - 15 тысяч.