СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-12T10:33:01+03:00

На этой неделе в Беларуси начнется зима: мокрый снег и первые заморозки. Фото: meteoinfo.ru.

А в понедельник будет сильный ветер

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В понедельник, 12 ноября, синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности - порывы ветра достигнут 30 метров в секунду.

В понедельник в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Ожидаются слабый гололед, ночью и утром местами туман. Ветер будет юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный - до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до +5 градусов, днем - 1 - 7 выше нуля. По юго-западу страны воздух прогреется до +8...+11 градусов.

В Витебске и Могилеве сильный снег и метель пройдут уже в среду, а ночные заморозки начнутся уже сегодня, 12 ноября. В Минске мокрый снег пройдет в четверг.