2018-11-12T10:33:01+03:00
Общество

На этой неделе в Беларуси начнется зима: мокрый снег и первые заморозки

А в понедельник будет сильный ветер
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
На этой неделе в Беларуси начнется зима: мокрый снег и первые заморозки. Фото: meteoinfo.ru.На этой неделе в Беларуси начнется зима: мокрый снег и первые заморозки. Фото: meteoinfo.ru.
Изменить размер текста:

В понедельник, 12 ноября, синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности - порывы ветра достигнут 30 метров в секунду.

В понедельник в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Ожидаются слабый гололед, ночью и утром местами туман. Ветер будет юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный - до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до +5 градусов, днем - 1 - 7 выше нуля. По юго-западу страны воздух прогреется до +8...+11 градусов.

В Витебске и Могилеве сильный снег и метель пройдут уже в среду, а ночные заморозки начнутся уже сегодня, 12 ноября. В Минске мокрый снег пройдет в четверг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минск прилетит президент Азербайджана
В Кобринском районе мужчину дважды переехала машина
В Бресте задержали россиянина, который вез из Польши в багажнике 47 кг гашиша и 250 г кокаина
«Ребенок тонул и был без сознания». В СК рассказали подробности инцидента в бассейне Мстиславля
Машина влетела под балкон жилого дома в Лиде, водителя вырезали спасатели
В Беларуси почту хотят доставлять беспилотниками
Макс Корж замахнулся на минский стадион «Динамо»
Белорус пытался вывезти из Украины старинные книги
В Бресте ОМОН задержал человека в костюме лиса
Назначен новый главный тренер ХК «Динамо-Минск»
11 ноября - 100 лет со дня окончания Первой мировой войны
Израилевич после освобождения из КГБ отказался говорить
44-летнему минчанину, который похитил 24 туи с проспекта Победителей, грозит тюрьма
Как перевезти холодильник, если в наличии седан и двое мужчин?
Минздрав Беларуси рассказал, сколько в этом году купили аппаратов МРТ и КТ
Игру Беларусь-Латвия посетили 7032 зрителя
Две тысячи флаконов гормона роста: таможенники нашли тайник в авто
Топливо дорожает с 11 ноября
Румас поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района
ЧП в Заславле: мужчина попал под поезд
Пожар в общежитии в Сенно: двухлетний малыш получил ожоги І - ІІ степени
Житель Белоозерска напечатал на принтере водительские права
Погода в субботу: туман, днем от +2 до +11
Фотофакт. Сельчанин перевернул на дороге трактор со всей своей семьей
СК опубликовал видео, как в Минске вор «поменялся» обувью с пациентом больницы