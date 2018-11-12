2018-11-12T11:21:15+03:00
Общество

В Беларуси почту хотят доставлять беспилотниками

По словам директора департамента по авиации, уже идет обкатка технологий
Григорий ГРИБОВ
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В Беларуси почту хотят доставлять беспилотниками.В Беларуси почту хотят доставлять беспилотниками.
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В Беларуси будут созданы комфортные условия для операторов беспилотных систем, сообщил в эфире телеканала СТВ в программе «Неделя» директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

- Наша цель - создать комфортные условия для операторов беспилотных систем для их массового применения. Мы сейчас запустили пилотный проект совместно с РУП «Белпочта», который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим обкатать многие идеи и технологии. За этим будущее, и чем раньше мы снимем любые барьеры для развития беспилотных летательных аппаратов, тем больше конкретных преимуществ мы получим, - сказал Артем Сикорский. Одновременно с этим планируется усилить контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов.

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