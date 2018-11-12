Машина влетела под балкон жилого дома в Лиде, водителя вырезали спасатели
28-летний мужчина сейчас в больнице
Лидские спасатели деблокировали при ДТП 28-летнего мужчину. Фото: МЧС РБ.
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11 ноября в 1.23 очевидец сообщил в службу спасения о том, что требуется помощь по деблокировке человека, попавшего в дорожно-транспортное происшествие по улице Республиканской в Лиде.
Спасатели на автомобиле быстрого реагирования были по указанному адресу уже через несколько минут.
На водительском месте находился 28-летний местный житель. Он оказался заблокирован элементами кузова и самостоятельно выбраться из транспортного средства не мог.
Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента мужчина был деблокирован. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в центральную районную больницу, сообщает МЧС.
Расследование происшествия проводят сотрудники ГАИ Лидского РОВД.