Машина влетела под балкон жилого дома в Лиде, водителя вырезали спасатели

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-12T12:02:30+03:00

28-летний мужчина сейчас в больнице

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11 ноября в 1.23 очевидец сообщил в службу спасения о том, что требуется помощь по деблокировке человека, попавшего в дорожно-транспортное происшествие по улице Республиканской в Лиде.

Спасатели на автомобиле быстрого реагирования были по указанному адресу уже через несколько минут.

На водительском месте находился 28-летний местный житель. Он оказался заблокирован элементами кузова и самостоятельно выбраться из транспортного средства не мог.

Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента мужчина был деблокирован. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в центральную районную больницу, сообщает МЧС.

Расследование происшествия проводят сотрудники ГАИ Лидского РОВД.