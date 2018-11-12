2018-11-12T14:24:13+03:00
Общество

«Ребенок тонул и был без сознания». В СК рассказали подробности инцидента в бассейне Мстиславля

Только после непрямого массажа сердца мальчик очнулся
Павел МИЦКЕВИЧ
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В СК рассказали подробности инцидента в бассейне МстиславляВ СК рассказали подробности инцидента в бассейне МстиславляФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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После публикации в «Комсомолке» об инциденте с мальчиком в бассейне Мстиславля Следственный комитет рассказал подробности происшествия:

- По материалам предварительного расследования, мальчик, придя впервые на занятие и не умея плавать, чтобы не мешать другим детям, пошел по бассейну. О том, что бассейн углубляется, ему никто не сказал, и после того, как он перестал чувствовать под собой дно, у него началась паника, он наглотался воды и стал тонуть. Когда тренер заметила это, ребенок действительно лежал на глубине 30 - 40 сантиметров от поверхности воды лицом вниз в бессознательном состоянии, при этом общая глубина бассейна в этом месте была около 1 метра 10 сантиметров, - говорит официальный представитель Управления СК по Могилевской области Сергей Болсун. - Тренер достала мальчика из воды и отнесла медсестре центра, которая, сделав школьнику непрямой массаж сердца, вернула ребенка в сознание. Прибывшая бригада «скорой» госпитализировала мальчика в реанимационное отделение Мстиславской центральной районной больницы в связи с механической асфиксией, вызвавшей комплекс угрожающих жизни состояний, после чего родителям ребенка стало известно о случившемся.

Поэтому сведения о том, что 8-летний ребенок не тонул, а просто испугался, глотнув воды, и медицинской помощи ему не потребовалось, не соответствуют действительности, подчеркивают в СК. Напомним, ранее в администрации бассейна и ДЮСШ говорили о том, что большой угрозы жизни ребенка не было.

- Ввиду того, что травма относится к тяжким телесным повреждениям, было возбуждено уголовное дело. Расследование пока продолжается, - добавил представитель УСК.

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