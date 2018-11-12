В Бресте задержали россиянина, который вез из Польши в багажнике 47 кг гашиша и 250 г кокаина

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-12T14:26:14+03:00

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Автомобиль 46-летнего гражданина России задержали в Бресте. Он ехал из Польши и направлялся в Россию. Границу пересекал через Варшавский мост и следовал по зеленому коридору.

Его «Фольксваген» досмотрели таможенники и обследовала служебная собака. Подозрения были не безосновательными. Когда машину раскрутили, в ней нашли наркотики - более 47 кг гашиша и около 250 г кокаина.

- В топливном баке было обнаружено 126 упаковок с веществом растительного происхождения коричневого цвета. Доступ к тайнику стал возможен после демонтажа элементов кузова и вскрытия технологических ниш транспортного средства, - рассказывают в Брестской таможне.

По факту обнаружения наркотиков проводится проверка. По словам председателся Государственного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько, будет расследована вся цепочка поступления наркотика в страну. Сейчас таможенники предполагают, что задержанную партию везти в Россию.