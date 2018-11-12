2018-11-12T14:27:24+03:00
Общество

В Кобринском районе мужчину дважды переехала машина

Водитель думал, что на дороге валяется куртка
Григорий ГРИБОВ
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В Кобринском районе мужчину дважды переехала машина. Фото: gaibrest.by.В Кобринском районе мужчину дважды переехала машина. Фото: gaibrest.by.
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Трагедия случилась вечером 11 ноября под Кобрином.

Водитель Renault Megane не заметил мужчину, лежащего на дороге, и переехал его. А потом его переехала Toyota Auris. Мужчина скончался на месте аварии.

- Дорожно-транспортное происшествие случилось около 18.20 в агрогородке Дивин на освещенном участке дороги. По предварительной информации, первым автомобилем управлял 56-летний житель поселка Ореховский. Он не заметил лежащего на проезжей части мужчину и переехал его. Водитель предположил, что на трассе лежит куртка. Вслед за ним наезд совершил второй водитель - 27-летний житель агрогородка Дивин. Пострадавший 61-летний мужчина скончался. Пришлось вызывать бригаду МЧС, чтобы извлечь его из-под машины, - цитирует belta.by официального представителя УВД Брестского облисполкома Анну Иващенко.

Оказалось, у погибшего на куртке были фликеры, но это не спасло. Водители трезвы, пешеход оказался пьяным. Возбуждено уголовное дело.

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