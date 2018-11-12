2018-11-12T14:56:09+03:00
Политика

В Минск прилетит президент Азербайджана

Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь
Григорий ГРИБОВ
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Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Фото: БелТА.Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Фото: БелТА.
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Об этом шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Лукашенко сказал:

- Сложилась хорошая практика, когда я нечасто, но встречаюсь с послами не только во время их прибытия в Беларусь и убытия, но и в процессе их работы здесь. Вы знаете, что у меня были встречи и с другими послами, последняя состоялась с послом Российской Федерации. Поэтому здесь нет ничего необычного.

Основным поводом для встречи с дипломатом глава государства назвал предстоящий визит в Беларусь Ильхама Алиева.

- У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность, - сказал президент.

Предполагается, что во время визита будет подписано около 10 документов. Документы касаются сфер политики, экономики и гуманитарного сотрудничества.

- Отношения не стоят на месте, договорно-правовая база должна развиваться, - отметил посол. По его словам, в настоящее время азербайджанская сторона реализует в Беларуси немало инвестиционных строительных проектов. Посол считает важным, что визит Ильхама Алиева состоится в год 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Азербайджаном. Во время встречи с Александром Лукашенко дипломат подчеркнул:

- Азербайджанский народ очень вас любит и ценит. Ваши личные отношения с Ильхамом Алиевым - это хороший пример межгосударственных отношений, - цитирует belta.by.

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