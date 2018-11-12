2018-11-12T15:47:43+03:00
Общество

В Браславе вырастили морковку весом больше килограмма

Гигантская морковина оказалась сочной и сладкой
Наталья ПАРТОЛИНА
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Алена помогала бабушке вытащить суперморковку из грядки. Фото: "Браслаўская звязда".Алена помогала бабушке вытащить суперморковку из грядки. Фото: "Браслаўская звязда".
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Урожай уже убран, а белорусы продолжают хвастаться урожаем, мериться гигантскими кабачками, огурцами и морковками. Вот и в Браславе вырастили овощ-рекордсмен. Огромная морковь уродилась на участке жительницы райцентра Елены Белецкой, сообщает районная газета “Браслаўская звязда”.

Тащили суперморковь из земли почти как в сказке про репку - бабушка вместе с внучкой. С трудом, но управились, мышек и кошек на помощь звать не пришлось. А когда взвесили морковку, оказалось, что она потянула больше чем на килограмм - 1020 граммов! Поначалу хозяйка опасалась, что морковь-переросток окажется невкусной и жесткой. Но она была очень сочная и сладкая.

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