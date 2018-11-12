2018-11-12T16:34:32+03:00
Общество

Житель Каменецкого района напал на соседей и четвертые сутки скрывается с ружьем в Беловежской пуще

Милиция разыскивает 42-летнего Сергея Новика из деревни Ставы Каменецкого района
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Милиция разыскивает 42-летнего Сергея Новика из деревни Ставы Каменецкого района. Фото: "Витруальный Брест".Милиция разыскивает 42-летнего Сергея Новика из деревни Ставы Каменецкого района. Фото: "Витруальный Брест".
Изменить размер текста:

Сообщается, что уже несколько дней он скрывается в лесах. Поздно вечером 8 ноября появился с ружьем у односельчанки Натальи. Дверь в ее доме была не заперта. Он пригрозил убить Наталью, выстрелил два раза в потолок и ушел.

Через несколько минут Новик зашел к другому соседу - Григорию. Там Сергей приставил ружье к голове мужчины и тоже угрожал убить его. К счастью, свою угрозу Новик не осуществил и ушел из дома.

В Следственном комитете сообщают, что причины для агрессии у Новика не было. Сельчане утверждают, что не знают, почему Новик приходил к ним.

Некоторые местные жители полагают, что причиной могла стать ревность. Мол, незадолго до инцидента Новик поссорился со своей сожительницей. Но деталей в селе не знают.

О Сергее говорят, что человек он вполне адекватный: «По крайней мере, проблем с психикой не замечали». Жил в родительском доме, детей не имел. Ранее работал в лесничестве, но несколько месяцев назад уволился по собственному желанию.

Неизвестно, где сегодня находится Сергей Новик. В тот же вечер милиция объявила план «Сирена», но и спустя четверо суток, 12 ноября, местоположение Сергея Новика неизвестно, - сообщает nn.by.

Тех, кому известно о местонахождении Сергея Новика, милиция просит немедленно сообщить по телефону 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Брянском в ДТП попал микроавтобус с детьми-музыкантами из Могилева
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в «Арена Сити»
В Минске задержали студентов, купивших экстази через инфокиоск
Женщина украла телефон и деньги у водителя маршрутки
Зима близко: ГАИ будет штрафовать за езду на летней резине
МЧС о ЧП в "Арена-Сити": "Информация по повреждению подвесного потолка уточняется"
Обвал потолка в «Арена-Сити»: есть пострадавшие
В Браславе вырастили морковку весом больше килограмма
В Минск прилетит президент Азербайджана
В Кобринском районе мужчину дважды переехала машина
В Бресте задержали россиянина, который вез из Польши в багажнике 47 кг гашиша и 250 г кокаина
«Ребенок тонул и был без сознания». В СК рассказали подробности инцидента в бассейне Мстиславля
Машина влетела под балкон жилого дома в Лиде, водителя вырезали спасатели
В Беларуси почту хотят доставлять беспилотниками