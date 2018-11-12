Обвал потолка в «Арена-Сити»: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 16:06 2018-11-12T17:09:46+03:00

Одну из пострадавших доставили в больницу - у нее ушиб живота, шок, черепно-мозговая травма [фото, видео, обновляется]

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Очевидцем трагедии стал корреспондент nn.by. Он сообщает, что как минимум две женщины пострадали. Одну из них вынесли на руках, но она в создании. Вторую завалило так, что она оказалось под скамейкой. Но вышла она сама.

Обвал крыши в минской «Арена-Сити»: есть потерпевшие. Фото: nn.by.

Обвал потолка в минской «Арена-Сити»: есть пострадавшие.Фото: Владимир КРИУЛИН

Очевидцы говорят, что крыша обваливалась кусками – это был гипсокартон и алюминиевые конструкции. Пострадало несколько торговых точек, расположенных на первом этаже торгового центра.

МЧС о ЧП в «Арена-Сити»: «Информация по повреждению подвесного потолка уточняется». По последним данным, обвалилось 150 квадратных метров крыши.

Сейчас территорию возле обрушения оцеплена, место изучают сотрудники МЧС и милиции. Как рассказывают продавцы соседних магазинов, падали конструкции из гипсокартона, было достаточно громко.

- Сначала был грохот, потом крики. Все сбежались на коридор, была паника. Мы увидели руины, одну девушку без сознания, - рассказала Светлана, сотрудника одного из магазинов.

Информация об обрушении появилась и в Twitter-аккаунте ГУВД Мингорисполкома:

- В 15:51 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД Минска обратился гражданин и сообщил, что в ТЦ «Арена-Сити» обрушился потолок. На месте работают сотрудники милиции. Обстоятельства уточняются.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и сообщать подробности.

Обвал крыши в минской «Арена-Сити»: есть потерпевшие. Фото: nn.by.

Обвал крыши в минской «Арена-Сити»: есть потерпевшие. Фото: nn.by.

Обвал потолка в минской «Арена-Сити»: есть пострадавшие. Фото: МЧС РБ.

Сейчас торговый центр открыт для посетителей, на фудкорте хватает клиентов. Но некоторые насторожены, когда узнают новости.