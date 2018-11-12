Обвал потолка в «Арена-Сити»: есть пострадавшие
Очевидцем трагедии стал корреспондент nn.by. Он сообщает, что как минимум две женщины пострадали. Одну из них вынесли на руках, но она в создании. Вторую завалило так, что она оказалось под скамейкой. Но вышла она сама.
Обвал крыши в минской «Арена-Сити»: есть потерпевшие. Фото: nn.by.
Обвал потолка в минской «Арена-Сити»: есть пострадавшие.Фото: Владимир КРИУЛИН
Очевидцы говорят, что крыша обваливалась кусками – это был гипсокартон и алюминиевые конструкции. Пострадало несколько торговых точек, расположенных на первом этаже торгового центра.
МЧС о ЧП в «Арена-Сити»: «Информация по повреждению подвесного потолка уточняется». По последним данным, обвалилось 150 квадратных метров крыши.
Сейчас территорию возле обрушения оцеплена, место изучают сотрудники МЧС и милиции. Как рассказывают продавцы соседних магазинов, падали конструкции из гипсокартона, было достаточно громко.
- Сначала был грохот, потом крики. Все сбежались на коридор, была паника. Мы увидели руины, одну девушку без сознания, - рассказала Светлана, сотрудника одного из магазинов.
Информация об обрушении появилась и в Twitter-аккаунте ГУВД Мингорисполкома:
- В 15:51 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД Минска обратился гражданин и сообщил, что в ТЦ «Арена-Сити» обрушился потолок. На месте работают сотрудники милиции. Обстоятельства уточняются.
«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и сообщать подробности.
Обвал крыши в минской «Арена-Сити»: есть потерпевшие. Фото: nn.by.
Обвал крыши в минской «Арена-Сити»: есть потерпевшие. Фото: nn.by.
Обвал потолка в минской «Арена-Сити»: есть пострадавшие. Фото: МЧС РБ.
Сейчас торговый центр открыт для посетителей, на фудкорте хватает клиентов. Но некоторые насторожены, когда узнают новости.
В минском ТЦ Арена-Сити обвалился потолок. Источник: NN VIDEO TV