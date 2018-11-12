2018-11-12T16:55:56+03:00
Общество

МЧС о ЧП в "Арена-Сити": "Информация по повреждению подвесного потолка уточняется"

Медики осматривают одного человека
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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ЧП произошло в ТЦ "Арена-Сити". Фото: nn.byЧП произошло в ТЦ "Арена-Сити". Фото: nn.by
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- Информация по повреждению подвесного потолка в "Арена-Сити" уточняется, медики осматривают одного человека, решают, нужна ли госпитализация, - сообщает официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. Он также уточняет, что площадь обрушения - 150 квадратных метров.

- Произошло обрушение потолочного перекрытия, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. - 24-летнюю девушку, продавца цветочного киоска, доставили в больницу с предварительным дигнозом: ушиб живота, шок, черепно-мозговая травма.

Напомним, сегодня днем появилось сообщение об обвале крыши в ТЦ "Арена-Сити". "Комсомолка" следит за развитием событий.

В минском ТЦ Арена-Сити обвалился потолок. Источник: NN VIDEO TV

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