МЧС о ЧП в "Арена-Сити": "Информация по повреждению подвесного потолка уточняется"
- Информация по повреждению подвесного потолка в "Арена-Сити" уточняется, медики осматривают одного человека, решают, нужна ли госпитализация, - сообщает официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. Он также уточняет, что площадь обрушения - 150 квадратных метров.
- Произошло обрушение потолочного перекрытия, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. - 24-летнюю девушку, продавца цветочного киоска, доставили в больницу с предварительным дигнозом: ушиб живота, шок, черепно-мозговая травма.
Напомним, сегодня днем появилось сообщение об обвале крыши в ТЦ "Арена-Сити". "Комсомолка" следит за развитием событий.
В минском ТЦ Арена-Сити обвалился потолок. Источник: NN VIDEO TV