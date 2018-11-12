2018-11-12T18:35:07+03:00
Общество

Зима близко: ГАИ будет штрафовать за езду на летней резине

ГАИ напоминает об ответственности за летнюю резину с 1 декабря
Надежда СЕРГЕЕВА
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ГАИ будет штрафовать за езду на летней резине с 1 декабряГАИ будет штрафовать за езду на летней резине с 1 декабряФото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Госавтоинспекция обращает внимание, что с 1 декабря за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины, - сообщили belta.by в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Кроме того, запрещено участие в дорожном движении с изношенным протектором, высота рисунка которого составляет менее 4 мм. Такое нарушение влечет предупреждение или штраф в размере до одной базовой величины.

Одна базовая велечина составляет 24,5 рубля.

За повторное в течение года игнорирование данного требования законодательства нарушитель может получить штраф в размере от 2 до 5 базовых.

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