2018-11-13T10:22:27+03:00
Общество

Через несколько часов Александр Солодуха разыграет квартиру от «Евроопт»

Смотрите розыгрыш в 18.20 на ОНТ или в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях
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Кому повезет на этот раз?Кому повезет на этот раз?
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Сегодня, 13 ноября, в минском ТРЦ «Е-Сити» состоится 94-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». А это значит, что счастливых людей в стране станет немного больше. Ведь на кону – квартира в минском микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. А еще - пять автомобилей «Джили Эмгранд» и больше 20 тысяч денежных призов!

Праздничную атмосферу в студии будет помогать создавать заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Именно он определит главного победителя этого тура.

А новенькие внедорожники разыграют директор Белорусского государственного цирка Владимир Шабан, главный победитель 93-го тура Наталья Никитина, а также пожарный-спасатель Евгений Лось, личный рекорд которого занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Перед розыгрышем на сайте evroopt.by в разделе игры «Удача в придачу!» появится список всех зарегистрированных участников 94-го тура и их игровых кодов. А после розыгрыша здесь же будет размещен список всех его победителей.

Желаем удачи!

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