2018-11-12T22:21:08+03:00
Спорт

В первом матче при новом тренере «Динамо» обыграло «Трактор»

К 5-й минуте уже вели со счетом 2:0
Владимир КРИУЛИН
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К матчу с "Трактором" "Динамо" готовил новый тренерский штаб во главе с Андреем Сидоренко. Фото: hcdinamo.byК матчу с "Трактором" "Динамо" готовил новый тренерский штаб во главе с Андреем Сидоренко. Фото: hcdinamo.by
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Минское «Динамо» провело матч КХЛ после паузы на матчи сборных. За это время в клубе прошли перестановки. Как и ожидалось, вместо ушедшего Горди Дуайера команду возглавил Андрей Сидоренко. Специалист отметил, что физическое состояние хоккеистов оставляет желать лучшего.

Динамовцы стремительно начали матч. Уже к 5-й минуте вели 2:0! Дальше по ходу матча команды обменялись заброшенными шайбами. Так минчане одержали первую победу при новом тренере.

«Динамо» Минск – «Трактор» – 3:1

Шайбы:

1:0 – 1 Костицын (Уиркош, Когалев)

2:0 – 5 Буйницкий (Ковыршин)

2:1 – 17 Бородкин (Полыгалов, Глинкин)

3:1 – 37 Волков (Дроздов, Уиркош)

- Поздравляю ребят с победой, - сказал после матча в эфире «Беларусь 5» Андрей Сидоренко. - Это был сложный матч в психологическом смысле. Сегодня была хорошая самоотдача. Забросили две быстрых шайбы, очень много играли в обороне, надо отдать должное ребятам.

- Судя по игре, команда поняла, что вы хотите?

- Давайте посмотрим дальше. Было видно, что команда приняла те идеи, которые хотели донести. Но работы еще много.

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