2018-11-12T19:28:09+03:00
Общество

Женщина украла телефон и деньги у водителя маршрутки

Это зафиксировала камера видеонаблюдения внутри машрутки
Надежда СЕРГЕЕВА
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Женщина украла телефон и деньги у водителя маршрутного такси. Фото с сайта СКЖенщина украла телефон и деньги у водителя маршрутного такси. Фото с сайта СК
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Как сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК, 22 сентября водитель маршрутного такси перед рейсом «МинскМарьина Горка» чистил салон. Во время уборки на одном из кресел он случайно оставил свой мобильный телефон и деньги.

Около 13 часов в автомобиль зашли пассажиры, среди которых была женщина. Заметив оставленный без присмотра мобильный телефон, она села на него, а затем вытащила из-под себя и спрятала. Вскоре пассажирка, не оплатив поездку, покинула маршрутку. Водитель, заметив пропажу, обратился в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси.

В СК просят граждан, которым известна личность изображенной женщины либо ее местонахождение, сообщить об этом в Заводской (г. Минска) РОСК по телефонам: (8017) 295-12-89, (8029) 758-06-78.

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