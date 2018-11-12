В Минске задержали студентов, купивших экстази через инфокиоск

СЕГОДНЯ 19:52 2018-11-12T19:52:09+03:00

В Минске задержали двух студентов, которые купили экстази через инфокиоск Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Минска задержали молодых людей: один обучается в вузе, второй – в колледже Минска.

Как объяснили задержанные, они потратили на психотропное вещество 170 рублей. Покупку оплатили через инфокиоск на вокзале и поехали забирать закладку с психотропом, но их остановили оперативники.

По координатам, которые указали молодые люди, удалось найти закладку, в которой находилось 5 таблеток красного цвета. Они были направлены на химическую экспертизу в центральный аппарат ГКСЭ. Согласно заключению экспертизы таблетки содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество – МДМА (MDMA), рассказала официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

По данному факту Партизанским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Фигурантам может грозить до 5 лет лишения свободы.

Установлено, что ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.