СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в «Арена Сити»

12 Нояб. 20:56 2018-11-12T20:57:14+03:00

Возбуждено уголовное дело по факту ЧП в «Арена Сити». Фото с сайта СК

В результате обрушения пострадал один человек

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Напомним, 12 ноября около четырех часов вечера на первом уровне торгового центра «Арена Сити» произошло обрушение гипсокартонной конструкции. Предварительная причина – обрыв крепления конструкции, рассказали в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Пострадавшей девушке оказана необходимая помощь, она отпущена домой. Больше за медицинской помощью в связи с инцидентом никто не обращался.

– По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователями изымается проектная, техническая и строительная документация, допрашиваются работники торгово-развлекательного центра. Назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз, – сообщили в СК.

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ.

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