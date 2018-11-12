2018-11-12T20:57:14+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в «Арена Сити»

В результате обрушения пострадал один человек
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по факту ЧП в «Арена Сити». Фото с сайта СКВозбуждено уголовное дело по факту ЧП в «Арена Сити». Фото с сайта СК
Изменить размер текста:

Напомним, 12 ноября около четырех часов вечера на первом уровне торгового центра «Арена Сити» произошло обрушение гипсокартонной конструкции. Предварительная причина – обрыв крепления конструкции, рассказали в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Пострадавшей девушке оказана необходимая помощь, она отпущена домой. Больше за медицинской помощью в связи с инцидентом никто не обращался.

– По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователями изымается проектная, техническая и строительная документация, допрашиваются работники торгово-развлекательного центра. Назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз, – сообщили в СК.

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В торговом центре Минска обвалился потолок: «Сначала был грохот, потом крики»

Обвал потолка в «Арена-Сити»: есть пострадавшие

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В первом матче при новом тренере «Динамо» обыграло «Трактор»
В Бресте выступит племянник Фрэнка Синатры
Под Брянском в ДТП попал микроавтобус с детьми-музыкантами из Могилева
В Минске задержали студентов, купивших экстази через инфокиоск
Женщина украла телефон и деньги у водителя маршрутки
Зима близко: ГАИ будет штрафовать за езду на летней резине
МЧС о ЧП в "Арена-Сити": "Информация по повреждению подвесного потолка уточняется"
Обвал потолка в «Арена-Сити»: есть пострадавшие
Житель Каменецкого района напал на соседей и четвертые сутки скрывается с ружьем в Беловежской пуще
В Браславе вырастили морковку весом больше килограмма
В Минск прилетит президент Азербайджана
В Кобринском районе мужчину дважды переехала машина
В Бресте задержали россиянина, который вез из Польши в багажнике 47 кг гашиша и 250 г кокаина
«Ребенок тонул и был без сознания». В СК рассказали подробности инцидента в бассейне Мстиславля
Машина влетела под балкон жилого дома в Лиде, водителя вырезали спасатели
В Беларуси почту хотят доставлять беспилотниками