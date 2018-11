Под Брянском в ДТП попал микроавтобус с детьми-музыкантами из Могилева

12 Нояб. 21:11 2018-11-12T21:11:34+03:00

Вечером 10 ноября под Брянском на смоленской трассе столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус, пишет портал "Брянск Today". Микроавтобус перевозил артистов вокально-хоровой студии «Созвездие» из Могилева. Дети возвращались с международного конкурса Best of the Best.

Авария произошла около восьми часов вечера. В микроавтобус врезался легковой автомобиль. Никто из детей не пострадал. Однако травмы получила одна из сопровождающих взрослых.

На место происшествия выезжал председатель «Белорусского землячества на Брянщине» Николай Голосов. Он рассказал, что всех детей и сопровождающих отвели в кафе на автозаправке и покормили.

К месту аварии также подъезжал глава администрации Брянского района Николай Якушенко. Он распорядился разместить гостей из Беларуси на ночлег. Домой юные артисты вернулись лишь на следующий день. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.