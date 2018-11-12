В Бресте выступит племянник Фрэнка Синатры

12 Нояб. 21:35 2018-11-12T21:35:46+03:00

На фестиваль в Брест приедет племянник Фрэнка Синатры. Фото с сайта daymusic.ru

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XXXI Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет в Бресте с 9 по 12 января. Этим фестивалем открывается празднование 1000-летия Бреста.

Планируется, что участниками фестиваля станут более 200 артистов из 10 стран. Один из них племянник легендарного американского певца, актера, кинорежиссера и шоумена Том Синатра.

Состоится гала-концерт с участием артистов оперного театра La Scala теноров Джани Монджардино и Альдо Капуто. Также на сцену Брестского академического театра драмы выйдут артисты оперной программы Большого театра России Тамуна Гочашвили и Алудо Тодуа из Грузии, Виктория Каркачева. Приезжие знаменитости выступят в сопровождении Национального академического симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского, пишет belta.by.

В один из фестивальных дней выступят пианист-виртуоз, выпускник Парижской консерватории Джонатан Бенишу из Монако, кларнетист, преподаватель Академии музыки в Гданьске Анджей Войцеховский, выпускник Музыкальной академии при театре La Scala тенор Чжан Цзин Вэй из Китая.

После концерта состоится традиционный Рождественский бал.