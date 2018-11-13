2018-11-13T09:15:01+03:00
Экономика

В Минск приехали международные эксперты финансовой разведки

Разбираются в отмывании преступных доходов
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Минск приехали международные эксперты финансовой разведкиВ Минск приехали международные эксперты финансовой разведки
Изменить размер текста:

В белорусской столице проходит Международный форум по борьбе с отмыванием преступных доходов, на который съехались 250 экспертов из разных стран мира. Организаторы объясняют: мероприятие необходимо для налаживания сотрудничества международных экспертов с целью обеспечения безопасности в дальнейшем, и обращают внимание на то, что проблема касается не только Беларуси, но и всего мирового сообщества. Тем не менее в случае, если эксперты оценят нашу финансовую систему положительно, в дальнейшем международные финансовые институты будут рассматривать Беларусь как более надежного партнера и с большей вероятностью предоставят нам кредиты, передает belta.by.

Напомним, подобный форум в Беларуси проходит уже во второй раз. Впервые финансовые эксперты собрались в Минске в 2013 году, и тогда они дали Беларуси положительную оценку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Семашко – новый посол Беларуси в России
В Дзержинском районе поезд переехал бабушку
В Витебске автомобиль протаранил ограждение и чудом не упал в реку
Житель Дятлово понадеялся получить легкие деньги, а в результате отправил интернет-мошенникам 3 тысячи долларов
Через несколько часов Александр Солодуха разыграет квартиру от «Евроопт»
«Арена-Сити», где вчера обрушился потолок, закрывается на неопределенный срок
В Витебске в аварию попала скорая помощь, которая ехала спасать ребенка
В первом матче при новом тренере «Динамо» обыграло «Трактор»
В Бресте выступит племянник Фрэнка Синатры
Под Брянском в ДТП попал микроавтобус с детьми-музыкантами из Могилева
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в «Арена-Сити»
В Минске задержали студентов, купивших экстази через инфокиоск
Женщина украла телефон и деньги у водителя маршрутки
Зима близко: ГАИ будет штрафовать за езду на летней резине
МЧС о ЧП в "Арена-Сити": "Информация по повреждению подвесного потолка уточняется"
Обвал потолка в «Арена-Сити»: есть пострадавшие
Житель Каменецкого района напал на соседей и четвертые сутки скрывается с ружьем в Беловежской пуще
В Браславе вырастили морковку весом больше килограмма
В Минск прилетит президент Азербайджана
В Кобринском районе мужчину дважды переехала машина
В Бресте задержали россиянина, который вез из Польши в багажнике 47 кг гашиша и 250 г кокаина
«Ребенок тонул и был без сознания». В СК рассказали подробности инцидента в бассейне Мстиславля
Машина влетела под балкон жилого дома в Лиде, водителя вырезали спасатели
В Беларуси почту хотят доставлять беспилотниками