В Витебске в аварию попала скорая помощь, которая ехала спасать ребенка
12 ноября в Витебске в аварию попал автомобиль скорой помощи, который ехал спасать ребенка. По информации, которая была у врачей, ребенок задыхался. "Скорая" ехала с включенными маячками по улице Гагарина.
- Врач сказал "Быстрее!", и тут я почувствовал удар в правый бок машины. От удара нас выкинуло, чуть в дерево не врезались, - рассказал водитель "скорой" Андрей Горбатенко ТРК "Витебск".
Врезался в автомобиль медиков "Рено", которым управлял 40-летний мужчина. Водитель легкового авто получил травмы, он госпитализирован.
Оба автомобиля ехали в попутном направлении, на "скорой", со слов водителя, был включен маячок. Но водитель "Рено", собираясь повернуть налево, машину медиков не заметил.
К больному ребенку сразу же направили другой экипаж.
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