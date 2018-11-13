«Арена-Сити», где вчера обрушился потолок, закрывается на неопределенный срок

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-13T12:17:25+03:00

Произошедшее вчера ЧП администрация торгово-развлекательного центра никак не комментирует до сих пор

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Напомним, вчера в столичном ТРЦ «Арена-Сити» случилось чрезвычайное происшедшее, в котором чудом не погибли люди. В разгар рабочего дня на первом этаже здания стал рушиться навесной потолок. Есть пострадавшие. Обе - сотрудницы цветочного магазина. Больше всех пострадала 24-летняя девушка, которая с признаками ЧМТ и прочими травмами находится в больнице. Вторая девушка успела среагировать и в то время, когда рушился потолок, спряталась под скамейку. Обеих из-под обвалов вскоре достали мужчины, которые оказались рядом.

ЧП в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексах столицы! Тут же поднялась волна общественного возмущения. Как такое могло произойти? Но каких-либо официальных заявлений и пояснений по этому поводу администрация ТРЦ не дает до сих пор. Идет расследование. Известно только, что по факту произошедшего заведено уголовное дело.

Вчера вечером администрация кинотеатра Silver Screen, который тоже находится в ТРЦ «Арена-Сити», разместила в своем аккаунте в соцсетях сообщение:

«ТРЦ ARENAcity закрывается на неизвестный срок. Будьте внимательны, сейчас уберем ближайшие сеансы в этом кинотеатре».