Житель Дятлово понадеялся получить легкие деньги, а в результате отправил интернет-мошенникам 3 тысячи долларов

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-13T11:00:06+03:00

О том, что он имеет дело с жуликами, до мужчины дошло уже постфактум, и то не сразу

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- Гражданин сам нашел сайт компании Quantum System, которая предлагала при минимальных сложениях получать максимальные прибыли, - рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич. - Работник государственного предприятия зарегистрировался на сайте и начал постепенно перечислять валюту. Всего он отдал 3 тысячи долларов. Вскоре дятловчанин попытался получить обратно свои деньги и заработанные проценты. За операцию у него потребовали еще тысячи долларов, а после этого вообще перестали выходить на связь.

В результате расследования правоохранители выяснили, что деньги житель Дятлово перечислял разным физическим лицам, которые находились в России. А о том, что кампания является откровенно мошенническим проектом и что он нее уже пострадало немало людей, при желании можно было выяснить и самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса.