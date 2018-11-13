2018-11-13T12:00:59+03:00
Происшествия

В Витебске автомобиль протаранил ограждение и чудом не упал в реку

Женщина-водитель не пострадала
Наталья ПАРТОЛИНА
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Внедорожник протаранил ограждение. Фото: ГАИ.Внедорожник протаранил ограждение. Фото: ГАИ.
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Скользкая дорога стала причиной аварии в Витебске утром 13 ноября. ДТП произошло в утренний час пик. Внедорожник ехал по улице Ленина.

- Автомобиль перестраивался, его занесло на скользком асфальте. Машина выехала на тротуар и протаранила чугунное ограждение перед Октябрьским мостом через реку Витьба, - рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

За рулем автомобиля была женщина, водительский стаж которой составляет уже 10 лет. Она не пострадала, из автомобиля выбралась сама, помощь медиков ей не понадобилась. Машина только чудом не упала в реку с крутого склона - ее остановил люк, который находится сразу за ограждением в том месте, где автомобиль его протаранил.

Машину остановил люк, который находится сразу за тем местом, где она протаранила ограждение. Фото: ГАИ.

Машину остановил люк, который находится сразу за тем местом, где она протаранила ограждение. Фото: ГАИ.

Автомобиль только чудом не упал в реку с крутого склона. Фото: ГАИ.

Автомобиль только чудом не упал в реку с крутого склона. Фото: ГАИ.

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