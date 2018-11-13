В Дзержинском районе поезд переехал бабушку

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-13T12:02:37+03:00

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Трагедия произошла сегодня ранним утром на перегоне Койданово - Фаниполь. В своем аккаунте в Twitter о ней сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Александр Марченко.

Известно, что погибшей было 87 лет и что сбил ее одиночный локомотив Барановичи - Минск. Спасти женщину не удалось. Она скончалась до приезда "скорой". Все остальные обстоятельства трагедии выясняются.