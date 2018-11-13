СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-13T12:30:54+03:00

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Назначение дня: Владимир Семашко – новый посол Беларуси в России. Также известно, что по совместительству Семашко будет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ, ОДКБ и специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, передает belta.by. Напомним, относительно недавано – этим летом – Владимир Семашко ушел с должности вице-премьера. Семашко отвечал за все нефтегазовые вопросы с Россией и в последнее время занимался переговорами о беспошлинной поставке нефти. На своем прошлом посту он был долгожителем, занимал кресло вице-премьера аж 17 лет! С 2001 по 2003 год исполнял обязанности вице-премьера, будучи при этом министром энергетики, в 2003 году стал первым вице-премьером, а в 2014 перешел на позицию вице-премьера.

Озвучены сегодня и другие кадровые перестановки. Так, Александра Пономарева назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине. Юрий Слука теперь возглавляет белорусское посольство в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве и Ливанской Республике. Помимо этого, Лукашенко назначил Андрея Ржеусского Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индия и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.