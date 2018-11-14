МИД Польши подарил микроавтобус «Детской деревне» в Гомеле

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-14T09:13:02+03:00

За последние пять лет польская сторона помогла Беларуси на миллион евро

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Микроавтобус Volkswagen Crafter торжественно передали в гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Автомобиль, оснащенный подъемником для инвалидных колясок, приобрели для «Детской деревни» на средства программы Министерства иностранных дел Польши «Польская помощь».

Уникальный для Беларуси интернат был построен Благотворительной католической миссией «Каритас-Милосердие» на деньги европейских спонсоров, а затем передан на баланс областного комитета по труду, занятости и социальной защите населения.

Детскую деревню построили на деньги европейских спонсоровФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Директор БКМ «Каритас-Милосердие» священник Юрий Воронко рассказал, что микроавтобус задействуют для воспитанников интерната, которые ездят на занятия в школу, а также для перевозки молодых инвалидов, собирающихся на встречи в интернате.

Первый секретарь посольства Польши в Беларуси Магдалена Сидорович отметила, что рада участвовать в проекте «Детской деревни», и подчеркнула, что польская сторона передает свой опыт и оказывает финансовую поддержку тем, кто нуждается в помощи.

В целом посольство Польши в Беларуси за последние пять лет в рамках малых грантов реализовало более 30 проектов на сумму свыше 1 млн. евро, многие из них - социальные.