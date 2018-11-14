2018-11-14T09:13:02+03:00
Общество

МИД Польши подарил микроавтобус «Детской деревне» в Гомеле

За последние пять лет польская сторона помогла Беларуси на миллион евро
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
МИД Польши подарил микроавтобус Детской деревне в ГомелеМИД Польши подарил микроавтобус Детской деревне в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Микроавтобус Volkswagen Crafter торжественно передали в гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Автомобиль, оснащенный подъемником для инвалидных колясок, приобрели для «Детской деревни» на средства программы Министерства иностранных дел Польши «Польская помощь».

Уникальный для Беларуси интернат был построен Благотворительной католической миссией «Каритас-Милосердие» на деньги европейских спонсоров, а затем передан на баланс областного комитета по труду, занятости и социальной защите населения.

Детскую деревню построили на деньги европейских спонсоров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Детскую деревню построили на деньги европейских спонсоровФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Директор БКМ «Каритас-Милосердие» священник Юрий Воронко рассказал, что микроавтобус задействуют для воспитанников интерната, которые ездят на занятия в школу, а также для перевозки молодых инвалидов, собирающихся на встречи в интернате.

Первый секретарь посольства Польши в Беларуси Магдалена Сидорович отметила, что рада участвовать в проекте «Детской деревни», и подчеркнула, что польская сторона передает свой опыт и оказывает финансовую поддержку тем, кто нуждается в помощи.

В целом посольство Польши в Беларуси за последние пять лет в рамках малых грантов реализовало более 30 проектов на сумму свыше 1 млн. евро, многие из них - социальные.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Маршрутка под Сморгонью вылетела в кювет: есть пострадавшие
В торговых центрах Минска проверят безопасность подвесных потолков
Фотофакт: в Минске и Гомеле выпал первый снег
«Кормят котов!» Гомельчанин пожаловался на магазин, в котором вместе с продуктами продают корм для животных
В Минске проверят безопасность подвесных потолков в торгово-развлекательных центрах
Застройщиков обяжут делать в новых домах велопарковки
Стали известны имена победителей, которые выиграли квартиру и автомобили от «Евроопт»
В Барановичах осудили велосипедиста, который сбил малолетнюю девочку
В Минске скоро приступят к монтажу главной елки страны
Литературоведы обнаружили неизвестное стихотворение Максима Богдановича
Пьяный 18-летний студент зарезал в Минске 21-летнего парня
В Пинске новый мэр - Иван Ребковец
Летом могилевчанина не впустили в горисполком в шортах, и из-за этого он судится с чиновниками до сих пор
Лукашенко: «В следующем году нас ждет политическая вакханалия»
В Минске исполнят самый долгий танец и привлекут внимание к серьезным отношениям
В Жабинке рабочий лишился руки - ее затянуло в станок
Беларусь будет производить свое стрелковое оружие
Проститься с Игорем Лученком можно будет завтра, 14 ноября, в Доме офицеров
Мастер украл золото у 93-летней пенсионерки, у которой делал ремонт
В Ошмянах пограничник застрелился из-за того, что его бросила девушка
Владимир Семашко - новый посол Беларуси в России
В Дзержинском районе поезд переехал бабушку
В Витебске автомобиль протаранил ограждение и чудом не упал в реку
Житель Дятлово понадеялся получить легкие деньги, а в результате отправил интернет-мошенникам 3 тысячи долларов
Через несколько часов Александр Солодуха разыграет квартиру от «Евроопт»