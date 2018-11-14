2018-11-14T11:13:00+03:00
Общество

Фотофакт: в Минске и Гомеле выпал первый снег

Сегодня же первый снег и растает, пройдут дожди, а в четверг - снова заметет
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске выпал первый снег. Фото: vk.com/id377035039В Минске выпал первый снег. Фото: vk.com/id377035039
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Утром 14 ноября минчане проснулись под первый снег. Улицы, дома, машины, деревья - все побелело. Природа напомнила: скоро зима. А минчане тем временем активно постят в соцсетях первые снежные картинки. Позже замело и в Гомеле: здесь снег покрыл землю к 11 часам утра среды.

По прогнозам синоптиков, сегодня же первый снег и растает, пройдут дожди, а в четверг - снова заметет. Завтра днем в Минске ожидается около 0...- 2 градусов. Затем морозы усилятся, но в воскресенье опять потеплеет до +2...+4 градусов.

Снег с метелью прогнозируют в среду в Витебске, Гомеле и Могилеве. По западу Беларуси - в Брестской и Гродненской областях - пока будет теплее. Там тоже выпадут осадки, но в виде дождя.

Позже замело и в Гомеле: здесь снег покрыл землю к 11 часам утра среды Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Позже замело и в Гомеле: здесь снег покрыл землю к 11 часам утра средыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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