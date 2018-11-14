СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-14T14:02:36+03:00

В страшном ДТП в Калинковичском районе погибли пять женщин. Фото: СК

Водитель микроавтобуса выехал на встречку - он в реанимации

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Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП в Калинковичском районе, в результате которого пять человек погибли и один доставлен в реанимацию. Как сообщает Следственный комитет Беларуси в своем Telegram-канале, установлена предварительная картина трагедии. В среду около 10.55 на 176-м километре автодороги граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с молоковозом.

- В результате автокатастрофы пять пассажиров микроавтобуса скончались на месте происшествия, водитель автомобиля доставлен в реанимацию. Все погибшие пассажиры микроавтобуса - женщины, - уточнили в СК.

На место аварии выехал начальник управления СК по Гомельской области для координации работы на месте происшествия. Причины и обстоятельства трагедии пока выясняются, устанавливаются личности погибших.

Отметим, что перед самым ДТП трассу покрыл первый снег.