В страшном ДТП в Калинковичском районе погибли пять женщин
Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП в Калинковичском районе, в результате которого пять человек погибли и один доставлен в реанимацию. Как сообщает Следственный комитет Беларуси в своем Telegram-канале, установлена предварительная картина трагедии. В среду около 10.55 на 176-м километре автодороги граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с молоковозом.
- В результате автокатастрофы пять пассажиров микроавтобуса скончались на месте происшествия, водитель автомобиля доставлен в реанимацию. Все погибшие пассажиры микроавтобуса - женщины, - уточнили в СК.
На место аварии выехал начальник управления СК по Гомельской области для координации работы на месте происшествия. Причины и обстоятельства трагедии пока выясняются, устанавливаются личности погибших.
Отметим, что перед самым ДТП трассу покрыл первый снег.
В страшном ДТП в Калинковичском районе погибли пять женщин. Фото: СК