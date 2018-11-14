Минское «Динамо» уступило «Магнитке»
На последних секундах пропустили в пустые ворота
"Динамо" на равных сражалось с одним из лидеров лиги, но в карман положить нечего.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минское «Динамо» в очередном матче КХЛ на «Чижовка-Арене» принимало «Металлург» из Магнитогорска. С одним из лидеров чемпионата «зубры» играли на равных. В первых двух периодах заброшенных шайб не было. В третьм более мастеровитые гости все же вышли вперед. На последних минутах динамовцы пошли ва-банк, сняв вратаря, но сравнять счет не получилось, а «Магнитка» сумела поразить пустые ворота.
ДИНАМО Мн — МЕТАЛЛУРГ Мг — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 — Кулеммн (Матушкин, 43.52). 0:2 — Расмуссен (Пакаринен, 59.25 — п.в.).
Болельщикам приходится выпускать эмоции. И набраться терпения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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