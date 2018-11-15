2018-11-15T13:09:56+03:00
Общество

Борисов засыпало снегом

Высота снежного покрова на восточной половине Беларуси - уже до 21 сантиметра
Ирина ВЕТРОВА
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В Борисове уже можно лепить снеговиков.В Борисове уже можно лепить снеговиков.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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- Стоит немного отъехать от Минска - и сразу зима! - удивились журналисты "Комсомолки", приехав сегодня утром в Борисов.

Если в столице по утрам можно видеть первый снег, который достаточно быстро тает, то в Борисове уже можно лепить снеговиков. Снег лежит толстым слоем, а у дворников прибавилось работы - расчищать дорожки для пешеходов.

Как сообщают метеорологи, зима пришла на восточную половину Беларуси: по данным сайта pogoda.by, в этой части страны установился снежный покров высотой от 1 до 11 сантиметров, местами - до 15 - 21 сантиметра.

Зима пришла в восточную половину Беларуси Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Зима пришла в восточную половину БеларусиФото: Геннадий МОЖЕЙКО

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