Сборная Беларуси уверенно по счету обыграла Люксембург

СЕГОДНЯ 01:52 2018-11-16T02:00:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Предыгровая тренировка сборной прошла в условиях тумана. Даже была вероятность, что игру перенесут.

Но в итоге погода не помешала проведению матча. Первый тайм прошел с преимуществом нашей команды, на 37-й минуте Станислав Драгун вывел беларусов вперед. Он же во втором тайме упрочил преимущество. В концовке игры наша команда прижалась к своим воротам, но не позволила сопернику забить. Так «Белыя крылы» вышли на первое место в своей группе, опередив принципиального соперника. Теперь осталось 18 ноября обыграть Сан-Марино, чтобы сохранить первое место.

ЛЮКСЕМБУРГ — БЕЛАРУСЬ — 0:2

Голы: 0:1 — Драгун (37). 0:2 — Драгун (54).