2018-11-16T01:35:35+03:00
Общество

«Миссис Беларусь» стала 31-летняя Екатерина Сакович

Она представит Беларусь на конкурсе красоты «Миссис мира», который пройдет в Китае в 2019 году [фото]
Эвика ОТТО
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«Миссис Беларусь» стала 31-летняя Екатерина Сакович.«Миссис Беларусь» стала 31-летняя Екатерина Сакович.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Миссис Беларусь» занимается организацией праздников, мечтает стать актрисой, воспитывает дочь и уверенно говорит на английском языке.

Белорусский этап мирового конкурса среди замужних и социально активных женщин прошел в Минске 15 ноября. За титул боролись 16 участниц: среди замужних красавиц были известная модель Татьяна Ринейская, блогер и модель Ольга Рыбакина, жена бизнесмена Аркадия Израилевича Маргарита Израилевич.

Татьяна Ринейская стала "Первой вице-мисс", "Второй вице-мисс" признали Кристину Мащенко-Кучинская.

В жюри пригласили знаменитых белорусов: художника Владимира Цеслера, супермодель Екатерину Доманькову, дизайнера Ивана Айплатова, «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске» Александру Чичикову.

Екатерина мечтает стать актрисой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Екатерина мечтает стать актрисой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Миссис Беларусь" отлично говорит на английском языке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Миссис Беларусь" отлично говорит на английском языке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один из этапов конкурса - дефиле в купальниках. Екатерина вела себя очень уверенно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один из этапов конкурса - дефиле в купальниках. Екатерина вела себя очень уверенно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Екатерина Сакович представит нашу страну на "Миссис мира" в 2019 году в Китае. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Екатерина Сакович представит нашу страну на "Миссис мира" в 2019 году в Китае.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Победительница ни капельки не смущалась на сцене. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Победительница ни капельки не смущалась на сцене.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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