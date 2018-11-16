«Миссис Беларусь» стала 31-летняя Екатерина Сакович
«Миссис Беларусь» занимается организацией праздников, мечтает стать актрисой, воспитывает дочь и уверенно говорит на английском языке.
Белорусский этап мирового конкурса среди замужних и социально активных женщин прошел в Минске 15 ноября. За титул боролись 16 участниц: среди замужних красавиц были известная модель Татьяна Ринейская, блогер и модель Ольга Рыбакина, жена бизнесмена Аркадия Израилевича Маргарита Израилевич.
Татьяна Ринейская стала "Первой вице-мисс", "Второй вице-мисс" признали Кристину Мащенко-Кучинская.
В жюри пригласили знаменитых белорусов: художника Владимира Цеслера, супермодель Екатерину Доманькову, дизайнера Ивана Айплатова, «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске» Александру Чичикову.
Екатерина мечтает стать актрисой.Фото: Павел МАРТИНЧИК
"Миссис Беларусь" отлично говорит на английском языке.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Один из этапов конкурса - дефиле в купальниках. Екатерина вела себя очень уверенно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Екатерина Сакович представит нашу страну на "Миссис мира" в 2019 году в Китае.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Победительница ни капельки не смущалась на сцене.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фото: Павел МАРТИНЧИК