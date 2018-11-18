2018-11-18T09:52:22+03:00
Происшествия

На пожаре в Гродненском районе погибли четыре человека

Предполагаемая причина трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении
Ольга ШИЛАК
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Пожар в Гродненской области унес жизни четырех человек Фото: МЧСПожар в Гродненской области унес жизни четырех человек Фото: МЧС
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Страшная трагедия произошла в ночь на 18 ноября в деревне Вертелишки Гродненского района. В доме на улице Трудовой доме жила супружеская пара пенсионеров с 41-летним сыном. Накануне у них гостила компания местных, они выпивали. Вечером часть гостей разошлась, трое остались ночевать.

И вот, около полуночи один мужчина проснулся от треска горящей крыши, тут же вызвал спасателей. К прибытию первых подразделений МЧС деревянный дом горел открытым пламенем.

-В ходе тушения бойцы МЧС под обломками сгоревших конструкций обнаружили тела четырех человек – хозяина, его супруги и двух женщин 1982 и 1985 года рождения. Сын хозяев и еще один гость сумели покинуть горящий дом до прибытия спасателей, - рассказали в МЧС.- Первого с ожогами 1-2 степени лица, шеи, обеих кистей (10% тела) госпитализировали в реанимационное отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Гродно.

К приезду спасателей деревянный дом горел открытым пламенем Фото: МЧС

К приезду спасателей деревянный дом горел открытым пламенем Фото: МЧС

Нанес пожар и урон и дому: уничтожена крыша, перекрытие и имущество.Предполагаемая причина трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении.

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