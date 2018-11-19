ДТП в Волковысском районе: один человек мертв, четверо в больнице

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-19T12:43:31+03:00

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Смертельное ДТП произошло глухой ночью на девятом километре дороги Волковыск - Плебановцы - Дубовцы. В три часа ночи водитель «Форд Гэлакси» выехал на встречку, где почти сразу столкнулся с «Фольксваген Бора».

Водитель «Форда» умер сразу же. Всех, кто был в «Фольквагене» (водителя 22 лет и троих пассажиров 24 - 25 лет), увезли в больницу. Водитель «Фольксваген Шаран», который въехал в них, не пострадал.

Фото: sudexpert.gov.by

По факту ДТП завели уголовное дело, сообщает пресс-служба СК. Статья - «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения».