2018-11-19T13:16:52+03:00
Происшествия

На проспекте Независимости в Минске из окна выбросили песика

Собака породы корги разбилась насмерть от удара о бордюр
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Фото: Aryna SandovičФото: Aryna Sandovič
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Страшная история произошла вечером 18 ноября в самом центре Минска. Из окна дома по адресу пр. Независимости, 46 кто-то выкинул собаку.

- Сотрудники милиции установили, что в квартире, из которой выпала собака, проживают граждане КНР (на территории Беларуси они проживают легально, имеют разрешение на временное проживание), - сообщает guvd.gov.by.

Фото: Aryna Sandovič

Фото: Aryna Sandovič

- Хороший воскресный вечер омрачила такая вот трагедия: кто-то выкинул собаку из окна породы корги. И это в самом центре города! Хорошо, что у трагедии были свидетели: молодая пара, которая и вызвала милицию. Надеюсь, виновных накажут. Очень тяжело на душе, - написала в Фейсбуке Арина Сандович, которая оказалась на месте трагедии.

Фото: Aryna Sandovič

Фото: Aryna Sandovič

К сожалению, за последний год происходит все больше резонансных случаев жестокого обращения с животными: слесарю дали год общественных работ за убийство котенка - он несколько раз ударил его о стену, 28-летний мужчина выбросил с пятого этажа собаку («она помочилась на пол»), полоцкий прапорщик пнул котенка, мужчина надел котенка на вилы и закопал живьем.

Напоминаем, в Беларуси существует уголовная и административная ответственность за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание - один год лишения свободы.

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