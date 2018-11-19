Свадьба в Бобруйске: мужчина женился на женщине с 12 детьми
У Натальи двое родных детей и десять приемных
Фото: Вечерний Бобруйск
Изменить размер текста:
44-летняя Наталья Макаренко - известная личность в Бобруйске, сообщает «Вечерний Бобруйск». Дело в том, что она воспитывает 12 детей: двое родные, 10 приемные. В городе с января работает детский дом семейного типа Макаренко.
Фото: Вечерний Бобруйск
С теперь уже мужем, 40-летним Константином, Наталья познакомилась 11 лет назад. Количество детей мужчину не смущает и не пугает:
- Если бы испугало, то я бы здесь не был.
На свадьбе было около 40 человек.
Фото: Вечерний Бобруйск