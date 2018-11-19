Свадьба в Бобруйске: мужчина женился на женщине с 12 детьми

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-19T17:09:18+03:00

У Натальи двое родных детей и десять приемных

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44-летняя Наталья Макаренко - известная личность в Бобруйске, сообщает «Вечерний Бобруйск». Дело в том, что она воспитывает 12 детей: двое родные, 10 приемные. В городе с января работает детский дом семейного типа Макаренко.

Фото: Вечерний Бобруйск

С теперь уже мужем, 40-летним Константином, Наталья познакомилась 11 лет назад. Количество детей мужчину не смущает и не пугает:

- Если бы испугало, то я бы здесь не был.

На свадьбе было около 40 человек.