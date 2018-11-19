Немец приехал в Беларусь по безвизу и выманил у белорусов 45 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-19T17:10:52+03:00

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В отношении 33-летнего немца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В милицию обратились уже 15 пострадавших, и есть мнение, что их может быть больше, сообщают в ГУВД Мингорисполкома.

В ноябре прошлого года он приехал в Беларусь по безвизу. Он открыл в Минске фирму, которая якобы должна была строить желающим дома и бани из бруса. К нему приходили клиенты, он брал у них предоплату, но ничего не строил.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Были и те, кто давал деньги просто так: женщины, которым нравился мужчина из Германии, одалживали ему на бизнес. Одна дала шесть тысяч, вторая купила телевизор. По подсчетам милиции, он взял у белорусов около 45 тысяч долларов.

Позже выяснилось, что он находится в розыске: в Германии его подозревают в похожих преступлениях.

Если вы его знаете или пострадали от его действий, позвоните в милицию: 8 (029) 653-17-63, 8 (017) 213-08-25, 8 (017) 207-67-67.