2018-11-19T19:57:19+03:00
Общество

В Беларуси появилась скретч-карта республики на белорусском языке

Под серебряным слоем, который надо стереть, размещаются красочные гербы белорусских городов
Надежда БУТОВИЧ
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На скретч-карте можно отмечать города, где вы побывали. Фото: коллаж.На скретч-карте можно отмечать города, где вы побывали. Фото: коллаж.
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Новинку – карту Беларуси с верхним стирающимся слоем стало выпускать предприятие «Белкартография», информирует Государственный комитет по имуществу.

В фирменные магазины «Белкнига» необычная карта нашей страны поступит уже совсем скоро. Но также увидеть и приобрести карту можно будет и 21 ноября на презентации «Большого исторического Атласа Беларуси» в четырех томах, которая пройдет в Национальной библиотеке.

– Карта поможет сохранить память о путешествиях по Беларуси. Для этого достаточно стереть монетой серебристый слой с тех районов и городов, где вы побывали, – уверены производители.

На карте еще написаны выдержки из стихов белорусских поэтов. Фото: gki.gov.by.

На карте еще написаны выдержки из стихов белорусских поэтов. Фото: gki.gov.by.

Скретч-карта напечатана на белорусском языке в масштабе 1:1100 тысячам. Под серебристым слоем – разноцветная и очень подробная карта с изображениями гербов. Еще на ней напечатаны выдержки из стихов белорусских поэтов о родном крае.

Психологи считают, что скретч-карты стимулируют людей больше путешествовать, чтобы как можно быстрее «открыть» заштрихованные области.

А вы купили бы такую карту себе или в подарок?

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