В Беларуси появилась скретч-карта республики на белорусском языке
Новинку – карту Беларуси с верхним стирающимся слоем стало выпускать предприятие «Белкартография», информирует Государственный комитет по имуществу.
В фирменные магазины «Белкнига» необычная карта нашей страны поступит уже совсем скоро. Но также увидеть и приобрести карту можно будет и 21 ноября на презентации «Большого исторического Атласа Беларуси» в четырех томах, которая пройдет в Национальной библиотеке.
– Карта поможет сохранить память о путешествиях по Беларуси. Для этого достаточно стереть монетой серебристый слой с тех районов и городов, где вы побывали, – уверены производители.
На карте еще написаны выдержки из стихов белорусских поэтов. Фото: gki.gov.by.
Скретч-карта напечатана на белорусском языке в масштабе 1:1100 тысячам. Под серебристым слоем – разноцветная и очень подробная карта с изображениями гербов. Еще на ней напечатаны выдержки из стихов белорусских поэтов о родном крае.
Психологи считают, что скретч-карты стимулируют людей больше путешествовать, чтобы как можно быстрее «открыть» заштрихованные области.
А вы купили бы такую карту себе или в подарок?
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