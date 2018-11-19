На Зыбицкой молодые воровки стащили чужие телефоны и флакон духов за 300 рублей

19 Нояб. 21:16 2018-11-19T21:16:53+03:00

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Преступление две молодые воровки совершили в одном из минских баров на улице Зыбицкой 20 октября, сообщают в ГУВД.

Две девушки отдыхали в столичном баре. Примерно в 03.00 воровкам на глаза попались два чужих мобильника, которые они не преминули присвоить. Ущерб за телефоны превысил 1500 белорусских рублей. Кроме того, им удалось стащить и чужие духи – флакон дорогой туалетной воды владелец оценил в 300 рублей.

Если вы узнали людей на фото, обратитесь в милицию. Фото: ГУВД.

В милиции считают, что воровкам не больше 18 – 23 лет. На камерах видно, что кражи совершают симпатичные стройные высокие девушки, модельного роста – около 170 – 175 сантиметров. У одной – длинные русые волосы, в тот день на ней был серый свитер. Ее пособница со светлыми длинными волосами была одета в черную кожаную куртку.

Преступниц ищет милиция. Если вы узнали девушек на фото, позвоните в милицию.