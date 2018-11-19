2018-11-19T21:16:53+03:00
Происшествия

На Зыбицкой молодые воровки стащили чужие телефоны и флакон духов за 300 рублей

Девушек запечатлели видеокамеры [фото]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Украденные ночью из бара духи стоят 300 рублей. Фото: pixabay.com.Украденные ночью из бара духи стоят 300 рублей. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Преступление две молодые воровки совершили в одном из минских баров на улице Зыбицкой 20 октября, сообщают в ГУВД.

Две девушки отдыхали в столичном баре. Примерно в 03.00 воровкам на глаза попались два чужих мобильника, которые они не преминули присвоить. Ущерб за телефоны превысил 1500 белорусских рублей. Кроме того, им удалось стащить и чужие духи – флакон дорогой туалетной воды владелец оценил в 300 рублей.

Если вы узнали людей на фото, обратитесь в милицию. Фото: ГУВД.

Если вы узнали людей на фото, обратитесь в милицию. Фото: ГУВД.

В милиции считают, что воровкам не больше 18 – 23 лет. На камерах видно, что кражи совершают симпатичные стройные высокие девушки, модельного роста – около 170 – 175 сантиметров. У одной – длинные русые волосы, в тот день на ней был серый свитер. Ее пособница со светлыми длинными волосами была одета в черную кожаную куртку.

Преступниц ищет милиция. Если вы узнали девушек на фото, позвоните в милицию.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
54 тысячи водителей оштрафовали в Гомельской области за отсутствие техосмотра
Россиянина, который взял заложников при ограблении банка в Могилеве, приговорили к 15 годам
В Беларуси появилась скретч-карта республики на белорусском языке
Видеофакт. В Гродно задержали мошенника с 600 фальшивыми рублями
За взятками ездил в Минск: бывшего топ-менеджера из Рогачева приговорили к 6 годам колонии
Ну все, начинается зима: на этой неделе до -13 мороза
Немец приехал в Беларусь по безвизу и выманил у белорусов 45 тысяч долларов
Свадьба в Бобруйске: мужчина женился на женщине с 12 детьми
За два-три года в Беларуси хотят закрыть все мусорные мини-полигоны
Женщина задушила бывшего мужа шнуром от удлинителя и сказала, что он покончил с собой
Минчанки проверили, можно ли поцеловать скульптуру городового. Нельзя!
Евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели
Алиев - Лукашенко: В Азербайджане Беларусь считают на самом деле братской страной