2018-11-20T09:41:04+03:00
Минск

Фотофакт: в Минске сошел с рельсов трамвай

Остальным трамваям пришлось высадить пассажиров
Яна ПТИЧКИНА
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В МИнске с рельсов сошел трамвай.В МИнске с рельсов сошел трамвай.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ
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ЧП с трамваем №3 произошло около 9 утра во вторник, 20 ноября.

- На круговом повороте с площади Бядули он сошел с рельс, вывернута задняя колесная платформа. Этот и следующие со стороны проспекта Независимости трамваи высадили своих пассажиров, - рассказал нам очевидец происшествия. - Машина, ставшая причиной затора, ограничивает трамвайное движение со стороны проспекта Независимости и улицы Бядули. Трамваи идут со стороны Серебрянки по Козлова и по Чапаева - Первомайской.

Когда движение трамваев полностью восстановится, пока неизвестно.

Движение трамваев пока ограничено. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Движение трамваев пока ограничено.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

У трамвая вывернута задняя колесная платформа. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

У трамвая вывернута задняя колесная платформа.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

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