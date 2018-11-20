Фотофакт: в Минске сошел с рельсов трамвай
Остальным трамваям пришлось высадить пассажиров
В МИнске с рельсов сошел трамвай.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ
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ЧП с трамваем №3 произошло около 9 утра во вторник, 20 ноября.
- На круговом повороте с площади Бядули он сошел с рельс, вывернута задняя колесная платформа. Этот и следующие со стороны проспекта Независимости трамваи высадили своих пассажиров, - рассказал нам очевидец происшествия. - Машина, ставшая причиной затора, ограничивает трамвайное движение со стороны проспекта Независимости и улицы Бядули. Трамваи идут со стороны Серебрянки по Козлова и по Чапаева - Первомайской.
Когда движение трамваев полностью восстановится, пока неизвестно.
Движение трамваев пока ограничено.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ
У трамвая вывернута задняя колесная платформа.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ