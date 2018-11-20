Водитель отвлекся на телефон, дети не были пристегнуты: завершено расследование ДТП под Каменцем с участием школьников из Украины

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-20T13:41:13+03:00

Украинские школьники через Беларусь возвращались из Польши, где провели товарищеский футбольный матч с ровесниками. Фото: МЧС.

В аварии, которая случилась 13 мая 2018, один ребенок погиб, еще шестеро получили серьезные травмы

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Белорусские следователи поделились итогами расследования уголовного дела о ДТП с участием детей из Украины.

Напомним, авария случилась 13 мая в Каменецком районе. Микроавтобус со школьниками врезался в автопогрузчик. Один ребенок погиб на месте, шестерых забрали в больницы. Для срочных операций, которые потребовались некоторым пострадавшим, мобилизовали нейрохирургов, реаниматологов, травматологов и других врачей из Бреста и Минска. Когда состояние пациентов стабилизировалось, за ними из Киева прилетел самолет МЧС, чтобы забрать детей домой.

Как выяснили следователи, микроавтобус «Рено Мастер» с 42-летним водителем за рулем ехал с погранперехода Песчатка со скоростью 90 км/ч.

Удар пришелся на правую сторону. Водитель микроавтобуса не пострадал. Фото: Следственный комитет.

- Он перевозил семерых пассажиров, шесть из которых не были пристегнуты ремнями безопасности при их наличии. Мужчина допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автопогрузчиком. Следствием было установлено, что водитель отвлекся от управления транспортным средством, потянувшись за мобильным телефоном, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших, свидетелей, провели следственный эксперимент и назначили экспертизы.

Погиб 13-летний мальчик, который ехал в микроавтобусе на переднем сидении. Фото: МЧС

Вывод эксперта Госкомитета судэкспертиз по Брестской области указывает на то, что у водителя была техническая возможность затормозить перед погрузчиком с того момента, как он появился в поле зрения.

- В ходе исследования тормозной системы и рулевого управления автомобиля каких-либо неисправностей до момента совершения ДТП не выявлено, - гласит заключение.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса. Он под стражей, ранее не судим.

Дело передано в прокуратуру для направления в суд.