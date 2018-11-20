Водитель отвлекся на телефон, дети не были пристегнуты: завершено расследование ДТП под Каменцем с участием школьников из Украины
Белорусские следователи поделились итогами расследования уголовного дела о ДТП с участием детей из Украины.
Напомним, авария случилась 13 мая в Каменецком районе. Микроавтобус со школьниками врезался в автопогрузчик. Один ребенок погиб на месте, шестерых забрали в больницы. Для срочных операций, которые потребовались некоторым пострадавшим, мобилизовали нейрохирургов, реаниматологов, травматологов и других врачей из Бреста и Минска. Когда состояние пациентов стабилизировалось, за ними из Киева прилетел самолет МЧС, чтобы забрать детей домой.
Как выяснили следователи, микроавтобус «Рено Мастер» с 42-летним водителем за рулем ехал с погранперехода Песчатка со скоростью 90 км/ч.
Удар пришелся на правую сторону. Водитель микроавтобуса не пострадал. Фото: Следственный комитет.
- Он перевозил семерых пассажиров, шесть из которых не были пристегнуты ремнями безопасности при их наличии. Мужчина допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автопогрузчиком. Следствием было установлено, что водитель отвлекся от управления транспортным средством, потянувшись за мобильным телефоном, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области.
Следователи допросили обвиняемого, потерпевших, свидетелей, провели следственный эксперимент и назначили экспертизы.
Погиб 13-летний мальчик, который ехал в микроавтобусе на переднем сидении. Фото: МЧС
Вывод эксперта Госкомитета судэкспертиз по Брестской области указывает на то, что у водителя была техническая возможность затормозить перед погрузчиком с того момента, как он появился в поле зрения.
- В ходе исследования тормозной системы и рулевого управления автомобиля каких-либо неисправностей до момента совершения ДТП не выявлено, - гласит заключение.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса. Он под стражей, ранее не судим.
Дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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