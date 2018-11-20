Фотофакт: в Минске начали монтировать главную елку
Главная фишка этого года - «пиксельная» гирлянда
Рабочие уже собирают каркас для елки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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До Нового года еще больше месяца, а на Октябрьской площади уже начали устанавливать главную елку страны. В этом году она будет украшена так называемой пиксельной гирляндой - световыми элементами, благодаря которым на елке появятся надписи и рисунки.
В целом украшать город к праздникам будут до 15 декабря.
Устанавливают елку с помощью крана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Праздник создает целая бригада!Фото: Святослав ЗОРКИЙ