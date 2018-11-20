2018-11-20T17:07:56+03:00
Минск

Фотофакт: в Минске начали монтировать главную елку

Главная фишка этого года - «пиксельная» гирлянда
Яна ПТИЧКИНА
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Рабочие уже собирают каркас для елки.Рабочие уже собирают каркас для елки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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До Нового года еще больше месяца, а на Октябрьской площади уже начали устанавливать главную елку страны. В этом году она будет украшена так называемой пиксельной гирляндой - световыми элементами, благодаря которым на елке появятся надписи и рисунки.

В целом украшать город к праздникам будут до 15 декабря.

Устанавливают елку с помощью крана. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Устанавливают елку с помощью крана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник создает целая бригада! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник создает целая бригада!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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