Фотофакт: в Минске начали монтировать главную елку

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-20T17:07:56+03:00

Изменить размер текста: A A

До Нового года еще больше месяца, а на Октябрьской площади уже начали устанавливать главную елку страны. В этом году она будет украшена так называемой пиксельной гирляндой - световыми элементами, благодаря которым на елке появятся надписи и рисунки.

В целом украшать город к праздникам будут до 15 декабря.

Устанавливают елку с помощью крана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ