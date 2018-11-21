У ЮНИСЕФ в Беларуси появилось свое сообщество и стикерпак в Вайбере

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-21T12:35:29+03:00

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Сообщество и стикерпак - это результат совместной работы ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) в Беларуси и популярного мессенджера Viber. Чтобы присоединиться к сообществу, нужно скачать тематические стикеры с солнечным зайчиком Юни-Юни - символом ЮНИСЕФ в Беларуси и главным героем образовательных и информационных программ. Их можно получить бесплатно в течение трех месяцев.

Стикеры от ЮНИСЕФ

- Уже не первый год мы наблюдаем за тем, как солнечный зайчик Юни-Юни вызывает у детей улыбку и радость. Его появления ждут и никогда не упускают возможность попасть в теплые объятия солнечного зайчика. Поэтому мы даже не сомневались, что главным героем первого в Беларуси Viber-сообщества ЮНИСЕФ станет именно он. Мы очень надеемся, что дети и их родители с удовольствием разделят свои чувства и эмоции с героем нашего стикерпака и найдут много полезной и интересной информации в паблик-чате ЮНИСЕФ, - сказал Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси.

Стикеры от ЮНИСЕФ

- Сегодня Viber - не просто приложение для безграничного общения, но и уникальный источник информации по многим социальным темам. Мы неоднократно вступали в коллаборацию с крупнейшими международными организациями, чтобы еще раз напомнить нашей аудитории о важности решения проблем, существующих в современном обществе. Совместный проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Viber призван обратить внимание взрослых на необходимость обеспечивать все условия для счастливой и беззаботной жизни детей. Благодаря запуску тематического сообщества в Viber еще больше людей смогут узнать о деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси и оказать организации посильную помощь, - добавила Яна Рожкова, директор по коммуникациям Viber в СНГ.

Скачать стикеры и присоединиться к сообществу ЮНИСЕФ можно здесь.