2018-11-24T11:07:10+03:00
Звезды

Рок-группе из Могилева удалось продать все билеты на два минских концерта подряд

Nizkiz выступят 24 марта в клубе Republic, 25 - в Брюгге. Попасть туда уже не получится
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: https://vk.com/nizkizФото: https://vk.com/nizkiz
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- Минск, это просто невероятно! Два солдаута подряд! Спасииииииибо! - написали музыканты в своей группе вконтакте.

И это действительно невероятно, потому что такие ситуации бывают в Минске редко даже с самыми именитыми исполнителями. Например, за последних два года полный зал собрался только трижды: на «Ленинград», на Михалка с «Ляписом-98» и на российского рэпера Oxxxymiron (у него тоже из-за ажиотажа было два концерта с перерывом в неделю).

Могилевские рокеры Nizkiz удерживают этот рекорд в 2018-м - и это при том, что они только в этом году выступали в Минске больше пяти раз!

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Билеты на их концерты 24-25 ноября стоили 15 и 20 рублей.

NIZKIZ - Небяспечна.

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