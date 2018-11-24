Лукашенко назначил нового мэра Минска: теперь глава горисполкома Анатолий Сивак

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-24T13:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

24 ноября стало известно о назначении нового председателя Мингорисполкома, передает belta.by. Его назначил Александр Лукашенко с комментарием о том, что Анатолию Сиваку нужно войти в курс дела и разобраться с кадровыми вопросами как можно быстрее:

- Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме - депутаты, руководство - все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси. Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем, но и к самим членам исполкома - работникам аппарата.

Президент давно собирался назначить нового главу города. Также он объяснил, почему из всех претендентов выбрал именно Сивака:

- И это не сегодня решается вопрос, он уже давно встал. Должен сказать, Сивак был эффективным помощником, инспектором по кадрам из всех тех, которые работали после и до него. Это, наверное, основной мотив и фактор. Он неплохо знает Минск и работающие в городе кадры. И что еще импонирует лично мне - это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина.

При этом, напомним, что в апреле этого года президент собирался отправить Анатолия Сивака в отставку, тогда он был министром транспорта и коммуникаций:

- Я честно скажу, что я уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом.

А что будет с Андреем Шорцем, проработавшим мэром почти четыре года? По словам президента, он пойдет на другую должность.

- Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу.

На городские праздники экс-глава Минска Андрей Шорец приходил с семьей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Андрею Шорцу 45 лет. По образованию инженер-технолог, работал в Витебском облисполкоме. Переехал в Минск, с 2011 до 2014 года работал министром ЖКХ (вместо Владимира Белохвостова), а с ноября 2014 до вчерашнего дня - председателем Мингорисполкома, сменив на этом посту Николая Ладутько.

Анатолий Сивак, который сегодня стал мэром Минска, старше, ему 56 лет. По образованию инженер, работал в Дорстроймонтажтресте Белорусской железной дороги, был замначальника Белорусской железной дороги. В 2006 году на три года стал помощником президента, главным инспектором по г.Минску. Потом начальником Белорусской железной дороги, с 2012-го шесть лет был министром транспорта и коммуникаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В апреле Александр Лукашенко заявил, что министр транспорта может быть отправлен в отставку. Анатолий Сивак прокомментировал тогда критику президента: «Это определенный шок!» (Читайте здесь)