Квартиру в Минске от «Евроопт» разыграет виртуозная скрипачка Маймуна!
Сегодня, 27 ноября в 18.20 начнется розыгрыш призов 96-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». На кону - более 20 000 денежных призов, пять белоснежных внедорожников «Джили Эмгранд» и главная мечта большинства участников игры – квартира в Минске стоимостью более 118 тысяч рублей.
Кто получит ключи от столичной недвижимости в новом доме на улице Академика Карского, 8? Эту интригу разрешит талантливая и виртуозная скрипачка Маймуна, которая представляла Беларусь на «Евровидении».
Квартира на ул. Академика Карского, 8 - главный приз 96-го тура
Ощутить весь драйв игры в прямом эфире и услышать в финале замечательную музыку в исполнении Маймуны смогут все, кто придет на розыгрыш в столичный ТРЦ «Е-Сити» на ул. Денисовская, 8. Но наблюдать за розыгрышем в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by или на страничках «Евроопт» в социальных сетях тоже интересно!
Если вы в игре, найдите свое имя в списке участников 96-го тура – вместе со списком игровых кодов он появится на сайте evroopt.by в разделе игры «Удача в придачу!» еще до розыгрыша.
Хозяева для пяти белоснежных автомобилей найдутся уже сегодня
После розыгрыша здесь же опубликуют всех победителей тура.
Верьте в свою удачу!