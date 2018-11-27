Квартиру в Минске от «Евроопт» разыграет виртуозная скрипачка Маймуна!

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-27T11:45:44+03:00

Наблюдать за розыгрышем можно в режиме онлайн

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 ноября в 18.20 начнется розыгрыш призов 96-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». На кону - более 20 000 денежных призов, пять белоснежных внедорожников «Джили Эмгранд» и главная мечта большинства участников игры – квартира в Минске стоимостью более 118 тысяч рублей.

Кто получит ключи от столичной недвижимости в новом доме на улице Академика Карского, 8? Эту интригу разрешит талантливая и виртуозная скрипачка Маймуна, которая представляла Беларусь на «Евровидении».

Квартира на ул. Академика Карского, 8 - главный приз 96-го тура

Ощутить весь драйв игры в прямом эфире и услышать в финале замечательную музыку в исполнении Маймуны смогут все, кто придет на розыгрыш в столичный ТРЦ «Е-Сити» на ул. Денисовская, 8. Но наблюдать за розыгрышем в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by или на страничках «Евроопт» в социальных сетях тоже интересно!

Если вы в игре, найдите свое имя в списке участников 96-го тура – вместе со списком игровых кодов он появится на сайте evroopt.by в разделе игры «Удача в придачу!» еще до розыгрыша.

Хозяева для пяти белоснежных автомобилей найдутся уже сегодня

После розыгрыша здесь же опубликуют всех победителей тура.

Верьте в свою удачу!